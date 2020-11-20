Госдеп США предупредил Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие

В Госдепартаменте США предупредили режим Александра Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие и освободить задержанных активистов. Там призвали власти пойти на диалог с гражданами.
Об этом в Twitter написал заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун.
В США выступили с заявлением в адрес режима в Беларуси после сообщений об арестах журналистов.
"Более 100 дней власти Беларуси оказывали длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и вести диалог с белорусским обществом", - подчеркнул Браун.
For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020
Напомним, Европейский союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Списки могут появиться уже до конца этого месяца.
Ранее Брюссель ввел санкции против Лукашенко и чиновников, которые причастны к фальсификации выборов президента и преследованию участников протестов. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.