ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держдеп США підтвердив звільнення Йованович

Новини » Політика    08.05.2019 - 17:17
Держдеп США підтвердив звільнення Йованович
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

МЗС України отримав підтвердження про завершення роботи посла США Марі Йованович в Україні

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович завершить роботу в Україні. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар МЗС Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дійсно, ми отримали інформацію від Державного департаменту США про завершення роботи посла США Марі Йованович в Україні. Необхідно сказати, що ми сприймаємо ротацію голови диппредставництва США в Україні як плановий процес, який проходить у відповідності з правилами та процедурами", - повідомила Зеленко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади і у неї закінчується її дипломатична місія. Дата від'їзду Йованович узгоджується з передачею президентської влади в Україні. 20 травня посол повернеться до Вашингтона. Вона займала цю посаду три роки.

Крім того, представники Конгресу Сполучених Штатів Америки звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою скасувати рішення про відкликання Марі Йованович з посади посла в Україні.

Помпео прибув до Британії на тлі іранських ядерних загроз У США в школі сталася стрілянина, є поранені
Новини України Сполучені Штати Америкимари йованович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся