Держдеп США підтвердив звільнення Йованович

Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

МЗС України отримав підтвердження про завершення роботи посла США Марі Йованович в Україні

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович завершить роботу в Україні. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар МЗС Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дійсно, ми отримали інформацію від Державного департаменту США про завершення роботи посла США Марі Йованович в Україні. Необхідно сказати, що ми сприймаємо ротацію голови диппредставництва США в Україні як плановий процес, який проходить у відповідності з правилами та процедурами", - повідомила Зеленко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади і у неї закінчується її дипломатична місія. Дата від'їзду Йованович узгоджується з передачею президентської влади в Україні. 20 травня посол повернеться до Вашингтона. Вона займала цю посаду три роки.

Крім того, представники Конгресу Сполучених Штатів Америки звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою скасувати рішення про відкликання Марі Йованович з посади посла в Україні.