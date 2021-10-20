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Держдеп США відправив співробітників до Гаїті після викрадення місіонерів

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація Джо Байдена має намір зробити все можливе для врегулювання ситуації навколо захоплення в Гаїті групи місіонерів з США і Канади. Держдеп вже відправив спеціальну групу співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, американська сторона "підтримує постійний зв'язок" з поліцією і урядом Гаїті.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти у врегулюванні даної ситуації. На жаль, це свідчення набагато ширшої проблеми. Вона полягає в тому, що ситуація у сфері безпеки просто неприйнятна. Банди контролюють багато частин Порт-о-Пренса і Гаїті. У багатьох з них поліція країни просто не може працювати", - заявив він.

За його словами, організована злочинність "багато в чому контролює країну".

Як відомо, в Гаїті банда викрала американських місіонерів. Це сталося тоді, коли місіонери відвідували дитячий будинок в Порт-о-Пренсі. Бандити викрали автобус, в якому знаходилися американці.

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Сполучені Штати Америки