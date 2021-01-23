Держдеп США засудив насильство на протестах в Росії і закликав звільнити всіх затриманих

Фото: затримання в Росії (t me fontankaspb)

Сполучені Штати рішуче засудили застосування сили проти протестувальників і журналістів на мітингах на підтримку оппозиционнера Олексія Навального. Мітинги пішли 23 січня по всі території Росії.

Заява опубліковано на сайті Держдепу.

У США відзначають, що російський уряд прагне придушити права своїх громадян на мирні зібрання та свободу вираження думок, переслідуючи організаторів протестів, погрожуючи платформам соціальних мереж і заарештовуючи потенційних учасників.

"Це сталося після років посилення обмежень та репресивних дій проти громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та політичної опозиції", - йдеться в заяві.

У Держдепі називають "тривожними ознаками подальших обмежень громадянського суспільства" арешт Навального і слідом за цим придушення протестів.

"Ми закликаємо російську владу звільнити всіх затриманих за здійснення своїх універсальних прав і до негайного і беззастережного звільнення Олексія Навального. Ми закликаємо Росію в повній мірі співпрацювати з міжнародним співтовариством у розслідуванні отруєння Олексія Навального і достовірно пояснити застосування хімічної зброї на своїй території", - йдеться в заяві.

Як відомо, мітинги в підтримку Навального 23 січня супроводжувалися арештами і побиттям учасників. Всього по всій Росії більше 2500 затриманих.

РБК-Україна писало, що учасники мітингу в Москві прийшли до СІЗО "Матроська тиша", де утримують Навального. Правоохоронці почали жорстко затримувати активістів, б'ючи їх.