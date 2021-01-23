Б'ють ногами і кийками: біля "Матроської тиші" жорсткі затримання

Фото: мітинг в Москві (фонтанка ру telegram12)

Учасники мітингу в Москві прийшли до СІЗО "Матроська тиша", де сидить опозиціонер Олексій Навальний. Правоохоронці почали жорстко затримувати активістів, б'ють їх ногами і кийками.

Про це повідомляю росЗМІ.

Як повідомляє "Медуза", біля СІЗО зібралося близько 200 протестувальників, правоохоронців близько 40. Ворота СІЗО перегородили вантажівкою, проїжджа частина перекрита.

Як повідомляє телеканал "Дождь", біля СІЗО хтось із учасників протесту кинув димову шашку.

Відзначимо, за даними ОВД-Інфо, в Москві сьогодні затримали вже 795 осію, зокрема, 18 біля СІЗО, всього по Росії - 2131.

Нагадаємо, сьогодні в багатьох містах Росії пройшли акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Сам Навальний на даний момент знаходиться в СІЗО "Матроська тиша", куди його помістили за рішенням суду на 30 діб.

Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту минулого тижня, відразу після того, як прилетів з Берліна. У Німеччині опозиціонер перебував п'ять місяців, проходячи курс лікування і реабілітації через отруєння "Новачком" в серпні 2020 року. В цей час в Росії Навальний був оголошений в розшук.

Навального затримали при проходженні прикордонного контролю, на наступний же день відбувся суд. Засідання проходило в відділенні поліції, такий формат в РФ пояснили тим, що у опозиціонера немає тесту на коронавірус.