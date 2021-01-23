Б'ють ногами і кийками: біля "Матроської тиші" жорсткі затримання

Учасники мітингу в Москві прийшли до СІЗО "Матроська тиша", де сидить опозиціонер Олексій Навальний. Правоохоронці почали жорстко затримувати активістів, б'ють їх ногами і кийками.
Про це повідомляю росЗМІ.
Як повідомляє "Медуза", біля СІЗО зібралося близько 200 протестувальників, правоохоронців близько 40. Ворота СІЗО перегородили вантажівкою, проїжджа частина перекрита.
Задержания возле «Матросской тишины» продолжаются.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Видео: «Znak» pic.twitter.com/7Wzom6sYv2
Як повідомляє телеканал "Дождь", біля СІЗО хтось із учасників протесту кинув димову шашку.
Відзначимо, за даними ОВД-Інфо, в Москві сьогодні затримали вже 795 осію, зокрема, 18 біля СІЗО, всього по Росії - 2131.
Нагадаємо, сьогодні в багатьох містах Росії пройшли акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Сам Навальний на даний момент знаходиться в СІЗО "Матроська тиша", куди його помістили за рішенням суду на 30 діб.
Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту минулого тижня, відразу після того, як прилетів з Берліна. У Німеччині опозиціонер перебував п'ять місяців, проходячи курс лікування і реабілітації через отруєння "Новачком" в серпні 2020 року. В цей час в Росії Навальний був оголошений в розшук.
Навального затримали при проходженні прикордонного контролю, на наступний же день відбувся суд. Засідання проходило в відділенні поліції, такий формат в РФ пояснили тим, що у опозиціонера немає тесту на коронавірус.