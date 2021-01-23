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Госдеп США осудил насилие на протестах в России и призвал освободить всех задержанных

Суббота 23 января 2021 22:48
Госдеп США осудил насилие на протестах в России и призвал освободить всех задержанных
Фото: задержания в России (t me fontankaspb)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих и журналистов на митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального. Митинги пошли 23 января по все территории России.

Заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В США отмечают, что российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.

"Это последовало за годами ужесточения ограничений и репрессивных действий против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции", - говорится в заявлении.

В Госдепе называют "тревожными признаками дальнейших ограничений гражданского общества" арест Навального и последовавшее за этим подавление протестов.

"Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за осуществление своих универсальных прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального. Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории", - говорится в заявлении.

Как известно, митинги в поддержку Навального 23 января сопровождались задержаниями и избиениями участников. Всего по всей России более 2500 задержанных.

РБК-Украина писало, что участники митинга в Москве пришли к СИЗО "Матросская тишина", где удерживают Навального. Правоохранители начали жестко задерживать активистов, избивая их.

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