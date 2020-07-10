Держдеп США схвалив продаж Японії більше ста винищувачів F-35

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Японії 105 винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 Joint Strike Fighter і обладнання до них. Загальна сума угоди - 23,11 млрд доларів.

Про це повідомили в Агентстві з питань оборонного співробітництва і безпеки США (DSCA) Міністерства оборони США.

Уряд Японії звернувся з проханням купити 63 літаки F-35A для звичайного злету і посадки (CTOL), 42 літака F-35B з коротким зльотом і вертикальною посадкою (STOVL) і 110 двигунів Pratt і Whitney F135 (включає 5 запчастин).

Наголошується, що пропонований продаж літаків і допоміжних засобів збільшить оперативний інвентар літаків в Японії і розширить можливості самооборони класу "повітря-повітря" і "повітря-земля". Літак F-4 Сил самооборони Японії виводиться з експлуатації, оскільки F-35 додаються в оснащення армії.

"Запропонований продаж буде сприяти цілям зовнішньої політики та національної безпеки США, підвищуючи безпеку основного союзника, який є силою для забезпечення політичної стабільності та економічного прогресу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - наголошується в повідомленні.

Американська адміністрація вже повідомила Конгрес США про ухвалене нею рішення. У законодавців тепер є 30 днів на вивчення цього нового військового контракту та його схвалення або блокування.

Нагадаємо, 6 липня Держдепартамент США схвалив можливий продаж Литві шести вертольотів UH-60M Black Hawk і обладнання до них.

Раніше Держдеп США схвалив продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та необхідного для них обладнання.

США передали Україні військове обладнання - рації і протитанкові ракети Javelin - на 60 млн доларів.