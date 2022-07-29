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Держдеп США схвалив продаж винищувачів F-35 Німеччині на 8,4 млрд доларів

Фото: Держдеп США схвалив продаж винищувачів F-35 Німеччини (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Держдепартамент США схвалив продаж Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів, повідомив Пентагон у четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода про покупку великої партії сучасних винищувачів була укладена після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв провести модернізацію Збройних сил своєї країни на тлі вторгнення Росії в Україну.

Пентагон повідомив, що основними підрядниками угоди є Lockheed Martin, Boeing і Raytheon Technologies. Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки і оборони повідомило Конгрес про можливий продаж. Попри схвалення Держдепартаменту, поки точно не відомо, на якому етапі знаходиться підписання контракту.

У березні в Німеччині заявили, що мають намір придбати 35 американських винищувачів F-35, щоб замінити застарілі Tornado.

Раніше стало відомо, що Німеччина схвалила продаж Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Бюджет операції оцінюється в 1,7 млрд євро.

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