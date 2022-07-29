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Держдеп США оголосив нагороду в 10 млн доларів за відомості про "фабрику тролів" Пригожина

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Вашингтон, П'ятниця 29 липня 2022 03:46
Держдеп США оголосив нагороду в 10 млн доларів за відомості про "фабрику тролів" Пригожина Фото: Держдеп оголосив нагороду в 10 млн доларів за інформацію про фабрику тролів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держдепартамент США оголосив нагороду в розмірі до 10 млн доларів за відомості про те, як "Агентство інтернет-досліджень", що належить російському бізнесменові Євгену Пригожину, впливало на хід і результат виборів в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Там у розділі "винагорода за допомогу правосуддю" наводиться Розширена інформація про справу. На думку Вашингтона, Пригожин зі спільниками свідомо і навмисно вступив у змову, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам шляхом втручання в політичні та виборчі процеси в США, включаючи президентські вибори 2016 року.

За даними Вашингтона, ще у 2014 році російські компанії почали операції з втручання в політичну систему США зі стратегічною метою посіяти розбрат.

Раніше повідомлялося, що Євген Пригожин, власник "фабрики тролів" в Ольгине, потрапив під санкції США через втручання в президентські вибори 2016 року.

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