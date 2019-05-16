Держдеп США евакуював посольство в Іраку

Державний департамент Сполучених Штатів повідомив про евакуацію більшості дипломатів з американського посольства в Іраку. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американських дипломатів з посольства в Багдаді переправили вертольотами в середу, 15 травня. Відзначається, що таке рішення було прийнято через загострення конфлікту між США і Іраном і стурбованості з приводу передбачуваних загроз з боку Ірану, які, на думку джерел в США, сприяли недільним атакам на чотири нафтові танкери в Перській затоці.

Саботаж танкерів, відповідальність за які на себе ніхто не взяв, тільки загострює конфлікт між Вашингтоном і Тегераном. Джерело в уряді США повідомив, що американські експерти з безпеки вважають, що Іран "благословив" атаки танкерів у Фуджейра біля Ормузської протоки.

В результаті атак постраждали два саудівських танкера з сирою нафтою, бункерна паливна під прапором ОАЕ і зареєстрований в Норвегії танкер з нафтопродуктами.

За словами джерела, Сполучені Штати вважають, що роль Ірану полягає в активному заохоченні бойовиків. Однак у США в даний час немає доказів того, що іранський персонал грав в цьому якусь роль.

Міністерство закордонних справ Ірану назвало атаки танкерів "тривожними і жахливими" і закликало провести розслідування.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США розпорядився, щоб Ірак покинули ті співробітники посольства, в яких дипмісія в Багдаді і консульство в Ербілі гостро не потребують.