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Держдеп знову закликав громадян США покинути Україну після смерті американця

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Вашингтон, Субота 27 серпня 2022 00:22
Держдеп знову закликав громадян США покинути Україну після смерті американця Фото: Держдеп знову закликав громадян США покинути Україну після смерті американця (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Громадянин США нещодавно помер в Україні. Держдеп закликав американців негайно покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника Держдепу, влада підтримує зв'язок з сім'єю громадянина США, який помер в Україні.

"США не мають їздити в Україну через активний збройний конфлікт і загрозу з боку російських спецслужб. Громадяни США в Україні мають негайно покинути країну, якщо це безпечно, використовуючи будь-який комерційний або інший доступний в приватному порядку варіант наземного транспорту", - сказав представник Держдепу.

Нагадаємо, за даними Newsweek, загиблий американець був добровольцем.

Раніше на сході України загинули два американці.

Також громадянин США Стівен Забельскі загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.

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