Держдеп: Помпео і Гуайдо погодилися подвоїти зусилля для "усунення диктатури Мадуро"

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Сторони обговорили можливість створення перехідного уряду

Держсекретар США Майкл Помпео і лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо провели переговори щодо врегулювання політичної кризи у Венесуелі. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Як передала речник Держдепу Морган Ортагус, сторони погодилися за підсумками зустрічі подвоїти зусилля, спрямовані на відсторонення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Держсекретар Майкл Помпео підкреслив непохитну підтримку демократичного лідерства Хуана Гуайдо", - повідомила вона.

Вони обговорили також "успішну міжнародну поїздку тимчасового президента Гуайдо і його численні зустрічі у Вашингтоні".

"Держсекретар Помпео і тимчасовий президент Гуайдо говорили про те, як демократичні сили і міжнародні партнери можуть відкрити шлях до перехідного уряду, відповідального за нагляд за вільними та справедливими виборами президента і Національних зборів. Вони погодилися подвоїти зусилля, щоб надати венесуельському народу те, чого він вимагав роками: покласти край диктатурі Мадуро і відновити демократію, економічне процвітання і гідність народу Венесуели", - йдеться в заяві Держдепу.

Today, @SecPompeo met with Interim President of #Venezuela @jguaido to underscore our unwavering support of his democratic leadership. pic.twitter.com/ArgE2K2zMA — Department of State (@StateDept) February 6, 2020

Нагадаємо, в січні Помпео вже робив заяву, в якій стверджував, що Вашингтон працює над зміною влади у Венесуелі: "Ми працюємо над проектом, який призведе до того, що Мадуро піде".

Політична криза у Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте в 2019 році Національні збори Венесуели через порушення під час виборів визнали Мадуро нелегітимним. Також у січні 2019 парламент Венесуели усунув Мадуро від посади, призначивши в.о. президента Хуана Гуайдо. Мадуро називає дії Гуайдо держпереворотом, організованим США.