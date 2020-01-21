Помпео заявив про роботу США над зміною влади у Венесуелі

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Робота ведеться для організації вільних виборів в країні

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон працює над зміною влади в Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Caracol TV.

За словами Помпео, США мають намір продовжувати діяти в тому ж напрямку.

"Ми працюємо над проектом, який призведе до того, що Мадуро піде, а венесуельський народ зможе провести вільні і справедливі вибори", - сказав держсекретар США.

За його словами, переговори, щоб добитися цього результату ведуться з представниками Південної Америки, Центральної Америки, Європи, проте "є ще багато роботи".

На питання про те, чи готові США відгукнутися на заклик Ніколаса Мадуро про прямі переговори, Помпео порадив йому "вести переговори з власним народом, який він погубив".

Нагадаємо, суперник лідера опозиції і тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і прихильник офіційної влади країни Луїс Парра 5 січня оголосив себе новим головою парламенту, тим самим змістивши Гуайдо з посади.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа надасть тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо фінансову допомогу в розмірі 52 млн доларів.