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Держдеп про переговори з Росією: прогрес можливий

Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Заступник держсекретаря США Венді Шерман після переговорів з Росією в Женеві заявила, що вірить у можливість прогресу. Однак для цього Москва повинна зробити конкретні кроки до деескалації ситуації.

Про це вона сказала на телефонному брифінгу для журналістів, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Якщо Росія залишиться за столом переговорів і зробить конкретні кроки до деескалації, ми віримо, що зможемо досягти прогресу", - заявила Шерман.

Представник Держдепу зазначила, що на сьогоднішніх переговорах у Женеві сторони не обговорювали предметно той проект "гарантій безпеки", які раніше публічно запропонувала Росія, але окремі пункти з нього піднімалися під час дискусій.

Водночас Шерман окремо підкреслила, що цей проект договору - це те, на чому своє бачення переговорів засновує РФ, тоді як у США є власне бачення.

Нагадаємо, переговори США і РФ в Женеві тривали сьогодні майже 8 годин.

Напередодні представник російського МЗС заявляв, що США повинні бути готові до компромісів.

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