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Держдеп назвав, хто в Кремлі відповідає за "референдуми" в Україні

Фото: перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко (IAEA Imagebank)
Автор: Олександр Мороз

За проведення фейкових "референдумів" на захопленій території України відповідає перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника офіційного представника Держдепартаменту США Веданта Пателя, якого цитує CNN.

"Він (Кирієнко, - ред.) відповідає за нагляд за захопленими Росією територіями до їх спроби приєднання, що було б незаконним", - зазначив він.

Патель також повторив, що за оцінками США, фіктивні референдуми можуть пройти в найближчі тижні.

"Ми очікуємо, що Росія буде маніпулювати результатами цих референдумів, щоб неправдиво заявити, що український народ хоче приєднатися до Росії. В рамках фіктивних референдумів вона, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди і дезінформації, фальсифікувати явку виборців і перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання", - додав він.

Нагадавши, Кирієнко фігурує в списках санкцій США проти Росії. За два дні до російського вторгнення щодо нього ввели санкції через рішення Володимира Путіна визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Тим часом в Офісі президента України вважають, що спроби Росії анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють.

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