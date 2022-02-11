Держдеп готує переговори США і Росії. Можлива зустріч Байдена і Путіна, - CNN

Державний департамент США займається підготовкою зустрічей на різних рівнях між американськими і російськими представниками. Не виключені переговори президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

За даними його джерел в Держдепартаменті, співробітники дипломатичного відомства зайняті підготовкою зустрічей між офіційними особами США і Росії на різних рівнях. Зазначається, що переговори будуть присвячені загрозі вторгнення РФ в Україну.

Співрозмовники телеканалу заявили, що діапазон можливих зустрічей досить широкий. Розглядається можливість переговорів як президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, так і держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Крім того, можливі контакти і на більш низьких рівнях.