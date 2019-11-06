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У Держбюджеті не закладені гроші на проєкт "Країна в смартфоні", - Федоров

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 04:29
У Держбюджеті не закладені гроші на проєкт "Країна в смартфоні", - Федоров
Фото: Михайло Федоров (twitter.com/Mind_UA)

Є лише понад 30 млн гривень на підтримку раніше розпочатих систем

У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік не закладені гроші на реалізацію ініціативи "Країна в смартфоні". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що гроші не виділені ні на додаток, ні на портал чи оцифровку пріоритетних послуг, на на навчання цифрових навичок тощо. Певні кошти є на підтримку вже існуючих проектів.

"Є 30,8 мільйона гривень на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - зазначив Федоров.

При цьому міністр зазначив, що все одно планує працювати з обмеженими ресурсами.

"Роблю ставку на ефективну команду і міжнародно-технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство. У нашому напрямку, на даному етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталлізація - це ефективність, трансформація, та, сподіваюсь, вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроект №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Документ передано на розгляд керівництву. Ініціатором проекту закону виступає прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Раніше Гончарук зазначив, що уряд розглядає можливість проведеня перепису населення наступного року. Йдеться зокрема про проведеня перепису населення за допомогою онлайн-інструментів

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