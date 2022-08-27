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З держбюджету виділять кошти для закупівлю газу на опалювальний сезон

Фото: газ на опалювальний сезон буде закуплений за рахунок бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік". Документ передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформаційне управління Ради.

Законопроектом №7681 пропонується виділити кошти Міністерству енергетики України на видатки за новою бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" за рахунок збільшення державних зовнішніх запозичень.

Законопроектом передбачається установити, що "Нафтогаз" після реалізації природного газу , придбаного за рахунок таких видатків, перераховує кошти від такої реалізації до державного бюджету.

Як зазначається в повідомленні, законопроект "спрямовано на забезпечення енергетичної безпеки держави та потреб споживачів України (побутових споживачів, бюджетних організацій, підприємств теплоенергетики) у природному газі протягом опалювального сезону 2022-2023 років в умовах загальноєвропейської енергетичної кризи".

Нагадаємо, Канада надала Україні кредит на 450 млн канадських доларів (або 350 млн американських доларів) на закупівлю газу до опалювального сезону.

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Держбюджет