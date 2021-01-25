З держбюджету-2020 не використали 67 млрд гривень, - Рахункова палата

Попри перевиконання плану доходів державного бюджету за 2020 рік, видатки були менші плану на 67,3 млрд грн, або на 5%. Найбільше не виконали план МОЗ та Мінсоцполітики.

Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати.

Як зазнається в повідомленні, через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету становив 217 млрд грн, що на 83,4 млрд грн (27,8%) менше плану і в межах встановленого у законі граничного обсягу - 298 млрд грн. Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит державного бюджету зріс у 2,7 рази і став найбільшим за останні десять років.

За даними Рахункової палати, менші плану були видатки за бюджетними програмами МОЗ - на 10,5 млрд грн (7,7%). З них, 2,7 млрд грн - на відшкодування витрат на медобслуговування населення внаслідок оплати фактично наданих послуг; 2,4 млрд грн - на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я; 2,1 млрд грн - на закупівлю засобів індивідуального заходу, тестів, обладнання та доплати працівникам лабораторій МОЗ (кошти Фонду боротьби з COVID-19); 1 млрд грн - на закупівлю медикаментів і лікарських засобів через довготривалі процедури закупівель.

Менше запланованого на 5,8 млрд грн видатки Мінсоцполітики за бюджетними програмами, зокрема, що здійснюються за рахунок коштів Фонду боротьби з COVID-19, на надання Пенсійним фондом України одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, - на 4,7 млрд грн (56%), фінансової допомоги Фонду соцстрахування України для виплат медпрацівникам та членам їхніх сімей - майже на 171 млн грн (73%).

Крім того, не виконаний план видатків Державним агентством автомобільних доріг України - на 4 млрд грн (4,2%), Мінекономрозвитку - на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН - на 3,7 млрд грн (8,2%), МВС - на 2,9 млрд грн (2,8%), Міноборони - на 1,6 млрд грн (1,4%).

За даними Рахункової палати, доходи державного бюджету у 2020 році становили 1 трлн 76 млрд грн, що на 9 млрд грн (0,8%) більше плану.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, видатки за загальним фондом державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1098,3 млрд грн. Це на 3,3%, або на 37,5 млрд гривень менше річного розпису.