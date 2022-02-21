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Держбюджет втратить понад 24 млрд гривень у разі збільшення ренти на газ, - економіст

Автор: Артем Горовенко

Державний бюджет України втратить понад 24 млрд гривень податків тільки цього року, у разі збільшення ренти на видобуток газу.

Про це йдеться в дослідженні Ukraine Economic Outlook, яке опублікував економіст Михайло Кухар на своїй сторінці в Facebook.

"За розрахунками Ukraine Economic Outlook, економічний ефект від прийняття законопроекту № 7038 для Державного бюджету України-2022 тільки в частині сплати податків буде негативним і складе мінус 24,2 млрд гривень", - написав він.

Кухар додав, що зростання рентних ставок призведе до 300% зростання валових витрат (собівартості) видобутку газу, що в підсумку призведе до збільшення цін на газ внутрішнього видобутку до 600-1000 доларів/тис. куб. м.

Також за оцінкою Ukraine Economic Outlook падіння видобутку з такою високою собівартістю збільшить потреби в закупівлі імпортного газу вже у 2025 році до 7 млрд доларів.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, який передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

В Асоціації газовидобувачів попередили про ризик зупинки видобутку газу через різке підвищення податків і загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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Газ