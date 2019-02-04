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Держбюджет у січні зведено зі значним дефіцитом

Новини » Фінанси    04.02.2019 - 13:03
Держбюджет у січні зведено зі значним дефіцитом
Фото: колаж (Pixabay)

Дефіцит виник через рекордну суму відшкодування ПДВ експортерам

До державного бюджету України у січні 2019 року надійшло 54,489 млрд грн, що на 10,8% або на 6,563 млрд грн менше плану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу.

За даними відомства, збір податковими органами Державної фіскальної служби становив 39,618 млрд грн. Але у січні експортерам було відшкодовано 19,71 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що значно більше, ніж в середньому на місяць у минулому році (близько 11 млрд грн).

Крім того, значно скоротилися митні надходження, які контролюються ДФС - до 22,519 млрд грн, що на 2,602 млрд грн менше, ніж у січні 2019 року, і менше плану на 3,007 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України у 2018 році склали 928,1 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, Міністерство фінансів починає переведення усіх митних платежів на Єдиний казначейський рахунок. Тестовий період починається 23 січня 2019 року. До 17 лютого тестування ЄКР проводитиметься виключно для Київської міської та обласної митниць, а з 18 лютого до 15 березня пройде на усіх митницях України.

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Теми: Бюджет-2019
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