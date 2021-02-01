Держбюджет у січні отримав понадпланові доходи

Доходи державного бюджету України за січень 2021 року склали 66,1 млрд гривень. Це на 6,7% більше плану (61,9 млрд гривень).

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету у січні були на 29,6% вище минулого року, коли вони становили 50,9 млрд гривень.

Сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 лютого 2021 року становить 27,5 млрд гривень (місяцем раніше - 12,0 млрд гривень).

Водночас прес-служба Мінфіну повідомила, що за січень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 68 млрд гривень, або 84,2% від розпису звітного періоду.

За даними Мінфіну, за січень 2021 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 4,9 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 10,3 млрд гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 26,7 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2021 року становили 36,9 млрд гривень, або 71,3% від запланованих на цей період.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень 2021 року склали 23,6 млрд гривень, платежі з обслуговування - 5,7 млрд гривень (96,2% плану).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Зазначимо, на 1 січня 2021 року на рахунках Державної казначейської служби України накопичилося 70,7 млрд гривень у валюті та гривнях. Це рекордна сума коштів за останні десять років.