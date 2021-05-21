Держбанки скоротили прибуток в 3,5 рази

Чотири банку державного сектора за січень-березень 2021 року отримали прибуток у розмірі 3,206 млрд гривень. Це в 3,5 рази менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (11,323 млрд гривень).

Про це йдеться в звіті Міністерства фінансів .

За перший квартал 2021 року кількість відділень держбанків скоротилася з 4,6 тисяч до 4,5 тисяч, кількість співробітників - з 57,0 до 55,6 тис.осіб.

Чисті активи державних банків скоротилися початку року на 0,6% до 952,775 млрд гривень. Частка держбанків в чистих активах всієї банківської системи склала 52,0%.

Згідно з даними фінансової звітності, всі чотири банки отримали прибуток, зокрема:

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2021 року склала 10,935 млрд гривень. Це в 1,47 рази менше, ніж роком раніше (16,121 млрд гривень).

Відзначимо, рейтинг за прибутковістю за січень-березень 2021 року очолює державний ПриватБанк, який заробив 2,385 млрд гривень.