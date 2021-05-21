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Держбанки скоротили прибуток в 3,5 рази

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 11:37
Держбанки скоротили прибуток в 3,5 рази Фото: прибуток державних банків впав на 72% (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Чотири банку державного сектора за січень-березень 2021 року отримали прибуток у розмірі 3,206 млрд гривень. Це в 3,5 рази менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (11,323 млрд гривень).

Про це йдеться в звіті Міністерства фінансів.

Згідно з даними фінансової звітності, всі чотири банки отримали прибуток, зокрема:

  • ПриватБанк - 2,385 млрд гривень (10,429 млрд гривень за січень-березень 2020 року),
  • Укрексімбанк - 325 млн гривень (2,074 млрд гривень збитку за січень-березень 2020 року).
  • Ощадбанк - 252 млрд гривень (2,628 млрд гривень за січень-березень 2020 року).
  • Укргазбанк - 244 млн грн (339 млн гривень за січень-березень 2020 року).

Держбанки скоротили прибуток в 3,5 рази

Чисті активи державних банків скоротилися початку року на 0,6% до 952,775 млрд гривень. Частка держбанків в чистих активах всієї банківської системи склала 52,0%.

За перший квартал 2021 року кількість відділень держбанків скоротилася з 4,6 тисяч до 4,5 тисяч, кількість співробітників - з 57,0 до 55,6 тис.осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2021 року склала 10,935 млрд гривень. Це в 1,47 рази менше, ніж роком раніше (16,121 млрд гривень).

Відзначимо, рейтинг за прибутковістю за січень-березень 2021 року очолює державний ПриватБанк, який заробив 2,385 млрд гривень.

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