У Державіаслужбі назвали пріорітети діяльності на 2019 рік

Зокрема, роботу зосередять на створенні належних умов для перевезень

Глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук назвал приоритетные направления деятельности службы на следующий год. Об этом он рассказал на тематической конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Бильчука, в 2019 году служба будет сосредоточена на создании надлежащих условий для перевозок.

"Мы продолжаем свою работу по гармонизации нашего сотрудничества. В 2018 году мы ввели много нормативно-правовых актов, связанных с сертификацией. Мы продолжаем подготовку нашего персонала", - рассказал он.

Также Бильчук отметил, что большим вызовом будет в последующие годы внедрение беспилотной авиации.

"Мы планируем разработать и внедрить нормативно-правовые акты, которые позволят сделать определенные шаги в этом направлении", - отметил он.

В дальнейшем также поднимется вопрос негативного влияния авиации на окружающую среду.

"Либерализация воздушных сообщений. Мы пытаемся вести переговоры и снимать любые ограничения. Наша позиция остается неизменной. Хочется обратить внимание, что мы займемся уменьшением негативного влияния авиации на окружающую среду", - добавил он.

РБК-Украина писало, что в прошлом году Украина вошла в топ-20 стран мира за открытие новых маршрутов.