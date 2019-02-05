Україна увійшла до топ-20 країн за відкриття нових авіамаршрутів

За словами Омеляна, обсяги пассажирских перевезень значно зросли
У минулому році Україна увійшла до топ-20 країн світу за відкриття нових маршрутів. Про це на прес-конференції на тему "Авіація. Пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік" повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.
Міністр зазначив, що кількість пасажирів, які користувалися авіаційним транспортом, значно зросла.
"За три роки обсяги пассажирских перевезен зросли. У 2018 році здійснювала перевезення 21 авіаційна компанія, серед яких лідерами були МАУ та "Роза вітрів"", - заявив Омелян.
Крім того, Омелян наголосив, що минулого року Україна відкрила багато нових авіамаршрутів.
"У минулому році Україна увійшла до топ-20 країн світу за відкриття нових маршрутів", - додав він.
Нагадаємо, Україна і Франції домовилися про часткову лібералізацію авіасполучення на маршруті Київ-Париж.
Раніше повідомлялося, що Україна домовляється про пряме авіасполучення між Києвом і Лос-Анджелесом.