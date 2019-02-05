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Україна увійшла до топ-20 країн за відкриття нових авіамаршрутів

Новини » Транспорт    05.02.2019 - 14:45
Україна увійшла до топ-20 країн за відкриття нових авіамаршрутів
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

За словами Омеляна, обсяги пассажирских перевезень значно зросли

У минулому році Україна увійшла до топ-20 країн світу за відкриття нових маршрутів. Про це на прес-конференції на тему "Авіація. Пріоритетні напрями діяльності на 2019 рік" повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна

Міністр зазначив, що кількість пасажирів, які користувалися авіаційним транспортом, значно зросла.

"За три роки обсяги пассажирских перевезен зросли. У 2018 році здійснювала перевезення 21 авіаційна компанія, серед яких лідерами були МАУ та "Роза вітрів"", - заявив Омелян. 

Крім того, Омелян наголосив, що минулого року Україна відкрила багато нових авіамаршрутів. 

"У минулому році Україна увійшла до топ-20 країн світу за відкриття нових маршрутів", - додав він.

Нагадаємо, Україна і Франції домовилися про часткову лібералізацію авіасполучення на маршруті Київ-Париж. 

Раніше повідомлялося, що Україна домовляється про пряме авіасполучення між Києвом і Лос-Анджелесом.

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