Державіаслужба заборонила польоти вантажного перевізника "Європа Ейр"

Державна авіаційна служба України указом від 26 липня заборонила вантажного авіаперевізника "Європа Ейр" здійснювати польоти. Про це йдеться в повідомленні Державіаслужби, передає РБК-Україна, з посиланням на прес-службу регулятора.

Заборона набула чинності з 00:00 годин суботи, 27 липня.

"Наказом Державної авіаційної служби України від 26 липня 2019 № 961 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 27 липня 2019 дію Сертифіката експлуатанта Товариства з обмеженою "ЄВРОПА ЕЙР" № UK 046", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування та підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

Однак конкретні причини даного рішення Державіаслужби не повідомляються.

З відкритих джерел відомо, що літаки "Європа Ейр" базуються в аеропорту Кривого Рогу, компанія здійснювала вантажні перевезення переважно в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, в червні Державіаслужба тимчасово позбавила права на перельоти в Україні авіакомпанію Yanair з-за неналежного рівня безпеки. У регулятора повідомили, що за результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії було виявлено ряд зауважень, частина з яких критичні, в організації діяльності перевізника.