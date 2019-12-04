ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Державіаслужба дозволила трьом українським авіакомпаніям відкрити нові рейси

Новини » Транспорт     04.12.2019 - 17:01
Державіаслужба дозволила трьом українським авіакомпаніям відкрити нові рейси
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Дозволи отримали Windrose, SkyUp та "Мотор Січ"

Державна авіаційна служба України дозволила трьом українським авіакомпаніям Windrose, SkyUp та "Мотор Січ" відкрити нові рейси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державіаслужби.

Зазначається, що Windrose отримала права на експлуатацію повітряних ліній для виконання чартерних перевезень до 28 березня 2020 з напрямками:

  • Київ - Запоріжжя - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);
  • Київ - Одеса - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);
  • Київ - Львів - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);
  • Київ - Херсон - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);
  • Київ - Харків - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);
  • Київ - Дніпро - Київ (частота рейсів: 5 рейсів на тиждень)

Крім того, Державіаслужба надала авіакомпанії SkyUp право на польоти за напрямком Київ - Лісабон (Португалія) - Київ (з частотою - 2 рейси на тиждень) до 1 березня 2020 року.

Авіакомпанія "Мотор Січ" отримала право на експлуатацію повітряної лінії Київ - Мінськ (Республіка Білорусь) - Київ (частота - 7 рейсів на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням необмеженого строку дії права. Також "Мотор Січ" отримала дозвіл для збільшення з 7 до 12 рейсів на тиждень сполученням Запоріжжя - Київ - Запоріжжя для виконання регулярних повітряних перевезень.

РБК-Україна писало, що SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують з 30 березня 2020 року і будуть здійснюватися двічі на тиждень.

Нагадаємо, авіакомпанія Windrose з 27 грудня запускає сезонні рейси за маршрутом Івано-Франківськ - Бухарест.

Wizz Air запускає рейси з аеропорту Запоріжжя Wizz Air запускає рейси з Харкова і Львова до Будапешту
Новини України рейсы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся