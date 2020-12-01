Держаудит після перевірки пропонує ліквідувати Миколаївський порт

Фото: порт Миколаєва (wikimedia.org)

Державна аудиторська служба України за результатами перевірки рекомендувала Міністерству інфраструктури ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт

Про це йдеться в повідомленні на сайті служби.

Повідомляється, що на підприємстві провели аудит діяльності з 1 березня 2018 по 29 лютого 2020 року. За результатами перевірки, незважаючи на наявність прибутку фактично, Миколаївський порт не здійснив перевантаження жодної тонни вантажу.

Справа в тому, що порт передав свої виробничі засоби в оренду приватним операторам до кінця 2029-2030 років без права розірвання договорів в односторонньому порядку. При цьому сам Миколаївський порт не перевіряє стан переданого в оренду державного майна.

Також повідомляється, що штат порту складається з адміністративно-управлінського і обслуговуючого персоналу з зарплатою втричі вище середньої по галузі. Доходи формують пасивні надходження за оренду, але борги перед кредиторами за два роки зросли в 3,5 рази і досягли 44,13 млн гривень. На цьому тлі знос основних засобів підприємства наближається до 100%.

Крім того, аудит виявив неефективні витрати і втрачені вигоди на загальну суму майже 127 млн гривень.

Таким чином, Мінінфраструктури рекомендують підняти перед Кабміном питання вилучення Миколаївського порту з переліку стратегічних підприємств, а також доручити АМПУ виключити його з реєстру морських портів.

Відзначимо, в лютому Антимонопольний комітет схвалив передачу в концесію порту в Миколаєві.

Нагадаємо, в 2020 році Україна почала передавати свої порти в концесію. Першим передали торговий порт в Херсоні.