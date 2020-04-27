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У держагенстві Зони відчуження провели обшуки

Новини » Суспільство     27.04.2020 - 19:52
У держагенстві Зони відчуження провели обшуки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ДАЗВ викрила корупційний механізм при нарахуванні премій керівникам держпідприємств відомства

У приміщенні Державного агентства України з управління зоною відчуження представниками Національного антикорупційного бюро України та Службою безпеки України були проведені обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДАЗВ у Facebook.

Повідомляється, що правоохоронні органи ознайомилися з документами, які можуть бути пов'язані з можливим вчиненням правопорушення за статтею 369 Кримінального кодексу України одним із колишніх керівників ДАЗВ і керівником державного підприємства, що входить до сфери управління Агентства.

"Під час обшуків в ДАЗВ представникам правоохоронних органів були надані копії та оригінали документів, які можуть бути пов'язані зі справою", - йдеться в повідомленні.

Також голова Державного агентства Сергій Калашник заявив, що він буде всебічно сприяти слідству і надавати всі документи та інформацію, які допоможуть неупереджено розглянути ситуацію.

Раніше в прес-службі СБУ повідомили, що співробітники управління по запобіганню корупції відомства викрила корупційний механізм при нарахуванні премій керівникам державних підприємств, що входять до сфери управління ДАЗВ.

Чиновники держпідприємств запропонували главі агентства нараховувати їм щоквартальні премії в розмірі до 500 тисяч гривень, 50% з яких обіцяли передавати їй. Глава відразу повідомив про корупційну пропозицію СБУ та допомагав викрити зловмисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держагенство розробить детальний план розвитку території Чорнобильської зони відчуження.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна докладає максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони на безпечну територію.

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