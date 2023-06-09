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Горят цистерны с горючим. В российской Уфе масштабный пожар на железнодорожной станции

Фото: в российской Уфе масштабный пожар на железнодорожной станции (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В российском городе Уфа произошел масштабный пожар на железнодорожной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, на железнодорожной станции горят цистерны и склад с горюче-смазочными материалами.

Причина возгорания пока неизвестна, о пострадавших также не сообщается.

Пожары в России

Сегодня, 9 июня, в городе Шебекино Белгородской области произошел сильный пожар. Он возник в промышленной зоне, якобы после обстрела.

Губернатор области заявил, что Шебекино якобы накрыли из РСЗО "Град". По его словам, более 40 снарядов попали на территорию промзоны, там возник пожар. Еще 20 снарядов прилетели в разные части города.

Также в центре Москвы произошел пожар у здания ресторана в понедельник, 5 июня. Пожар произошел в ресторане китайской кухни "Тан" на втором этаже в Оружейном переулке в центре российской столицы.

А в городе Ногинск Московской области 1 июня ночью начался сильный пожар на парковке. Сгорели десятки автомобилей.

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