Российские войска в четверг, 19 ноября, ударили беспилотниками по Киеву. В результате удара в некоторых районах столицы возникли пожары, есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и КГВА.
Экстренные службы столицы направляются на места попаданий.
"На Подоле на одной из локаций возгорание квартир в доме. По другому адресу - падение БПЛА на открытой территории", - рассказал Кличко.
Кроме того, в Подольском районе, предварительно, падение беспилотника на 4-этажное здание.
Мэр Киева добавил, что в Оболонском районе на проезжей части дороги горят обломки российского беспилотника. Кроме того, обломки дрона упали на крышу 8-этажного дома в Шевченковском районе Киева.
В КГВА сообщили, что в Оболонском районе обломки упали на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших в результате атаки уточняется.
Кличко отметил, что по состоянию на данный момент известно об одной пострадавшей женщине, она была госпитализирована.
Обновлено в 16:31
Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице возросло до четырех - трех раненых медики госпитализировали.
Напомним, сегодня россияне ударили по Киеву дронами-камикадзе. Последствия вражеской атаки зафиксировали в трех районах столицы - в частности, в Голосеевском, Деснянском и Подольском.
Повреждены жилой дом, офисное помещение, медицинское учреждение и девять припаркованных вблизи него автомобилей.