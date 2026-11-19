Экстренные службы столицы направляются на места попаданий.

"На Подоле на одной из локаций возгорание квартир в доме. По другому адресу - падение БПЛА на открытой территории", - рассказал Кличко.

Кроме того, в Подольском районе, предварительно, падение беспилотника на 4-этажное здание.

Мэр Киева добавил, что в Оболонском районе на проезжей части дороги горят обломки российского беспилотника. Кроме того, обломки дрона упали на крышу 8-этажного дома в Шевченковском районе Киева.

В КГВА сообщили, что в Оболонском районе обломки упали на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших в результате атаки уточняется.

Кличко отметил, что по состоянию на данный момент известно об одной пострадавшей женщине, она была госпитализирована.

Обновлено в 16:31

Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице возросло до четырех - трех раненых медики госпитализировали.