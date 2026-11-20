В результате ночной баллистической атаки россиян на Киев загорелись здания в Оболонском и Подольском районах. В Оболонском районе, по предварительным данным, загорелось трехэтажное здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
По данным КМВА после атаки пожара возникли в Оболонском и Подольском районах столицы. В Оболонском районе загорелось трехэтажное здание.
В ночь на 20 ноября россияне дважды атаковали Киев баллистическими ракетами: первая волна взрывов раздалась около 01:20, вторая – около 02:00.
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В Голосеевском районе попадание произошло на территории объекта инфраструктуры, предварительно там загорелось офисное здание, сообщил Виталий Кличко. В Подольском районе загорелось здание в нежилой застройке, а еще одно попадание зафиксировали на открытой территории возле одного из мостов.
Киев под ударами второй раз за сутки. Днем 19 ноября россияне атаковали столицу дронами-камикадзе , а впоследствии на Подоле загорелись квартиры . Тогда погиб 26-летний парень, еще четыре человека пострадали, а обломки нашли у посольства Нидерландов и на территории МИД.