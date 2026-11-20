По данным КМВА после атаки пожара возникли в Оболонском и Подольском районах столицы. В Оболонском районе загорелось трехэтажное здание.

В ночь на 20 ноября россияне дважды атаковали Киев баллистическими ракетами: первая волна взрывов раздалась около 01:20, вторая – около 02:00.

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В Голосеевском районе попадание произошло на территории объекта инфраструктуры, предварительно там загорелось офисное здание, сообщил Виталий Кличко. В Подольском районе загорелось здание в нежилой застройке, а еще одно попадание зафиксировали на открытой территории возле одного из мостов.