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В Горностаевке БПЛА атаковали здание "полиции" оккупантов. СМИ раскрыли детали

Вторник 14 ноября 2023 10:05
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В Горностаевке БПЛА атаковали здание "полиции" оккупантов. СМИ раскрыли детали Фото: по зданию "полиции" российских оккупантов в Горностаевке была совершена атака БПЛА (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области вчера, 13 ноября, подверглось атаке с применением БПЛА здание полиции, в котором дислоцировались российские захватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

По данным российского издания, с двух дронов на здание так называемого "ОМВД РФ "Горностаевский" на улице Торговой было сброшено два боеприпаса, и последовали взрывы.

В результате были повреждены два автомобиля работников оккупационной "полиции". Также взрывы повредили ступеньки и окна здания.

По предварительной информации, никто не пострадал, говорится в публикации.

В Горностаевке БПЛА атаковали здание &quot;полиции&quot; оккупантов. СМИ раскрыли деталиВ Горностаевке БПЛА атаковали здание &quot;полиции&quot; оккупантов. СМИ раскрыли детали

Поселок Горностаевка в Херсонской области на карте (фото: скрин google.com/maps)

Также отмечается, что после захвата этого поселка в прошлом году российские интервенты расположили свою оккупационную "полицию" в том же здании, где ранее находилось Горностаевское РО УМВД Украины в Херсонской области.

В Горностаевке БПЛА атаковали здание &quot;полиции&quot; оккупантов. СМИ раскрыли детали

Ситуация в Горностаевке

Напомним, населенный пункт был захвачен российскими интервентами в начале широкомасштабного вторжения в Украину в прошлом году. В поселке, согласно данным статистки за 2017-й, проживало около 6650 человек.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в этом здании "полиции" российских оккупантов в Горностаеве в январе была обнаружена очередная пыточная захватчиков. Туда интервенты отправляли всех подозреваемых в участии в Силах сопротивления, и кто помогал украинским защитникам.

Летом в Минобороны Украины сообщали, что в Горностаевке представители "военной комендатуры" оккупантов усилили патрулирование и обход частных помещений с целью поиска своих дезертиров, для задержания которых во многих случаях применялось огнестрельное оружие, в том числе в общественных местах.

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