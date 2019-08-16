При гірському обвалі в Китаї пропали безвісти 17 людей

У результаті гірського обвалу в провінції Сичуань на південному заході Китаю без вісті пропали 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

В місцевому штабі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомлялося, що приблизно в 12:44 14 серпня сталося обвалення гірської породи на ділянці залізниці Ченду-Куньмін в повіті Ганьло провінції Сичуань.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що в Індії кількість загиблих в результаті повеней досягла 114 осіб. Більше 165 осіб покинули свої будинки і знайшли притулок в 1318 таборах. В результаті негоди близько 200 будинків були повністю зруйновані.

В сусідньому штаті Кернатака загинули 30 людей, ще 14 вважаються зниклими без вісти.

РБК-Україна писало, що у Непалі автобус, в якому перебувало понад 30 осіб, впав у річку по дорозі до столиці Катманду. Поліцейським-нирцям вдалося виявити автобус через п'ять годин після аварії. Три тіла були знайдені там, де автобус впав в річку, ще два - у двох кілометрах від місця події.