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У Горлівці бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ

Автор: Артур Родивилов

Проросійські найманці в черговий раз не пропустили представників місії ОБСЄ на підконтрольні уряду райони. Патруль місії прямував з непідконтрольних уряду районів Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 26 грудня.

Заборона доступу сталася об 11: 23 на блокпості збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки.

Очевидно, озброєний член збройних формувань пояснив це"відсутністю попереднього повідомлення".

"Про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку з COVID-19", – наголошується в звіті місії ОБСЄ.

Нагадаємо, вранці 25 грудня окупанти в Луганській області не пропустили і затримали спостерігачів місії ОБСЄ.

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