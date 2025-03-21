Горели ТЦ, павильоны, повреждена пожарная часть. Фото и видео последствий атаки на Одессу

Последствия атаки дронов на Одессу

В Одессе из-за дронового обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилая многоэтажка, торговый центр, магазины и автомобили.

Также под удар попала спасательная часть.

"Вспыхнули масштабные пожары. Горел торговый центр, магазины, торговые павильоны. Пострадала многоэтажка. Также пострадала одна из пожарных частей города", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.



Фото последствий атаки БПЛА на Одессу (dumskaya.net)

Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия атаки, а улицы Одессы до сих пор покрыты пеной после тушения масштабных пожаров.

Кроме того, повреждено Новогородское (Таировское) кладбище. На кладбище разрушены 50 могил, 30 из которых разрушены полностью.



Фото последствий атаки БПЛА на кладбище в Одессе (dumskaya.net)

Последствия атаки беспилотников на Одесский район

Также россияне атаковали дронами рекреационную зону в одном из курортных районов.

"Произошло разрушение и возгорание зданий на территории детского лагеря, который не работает с начала полномасштабного вторжения", - отметили в ГСЧС области.

В результате атаки произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Фото последствий атаки БПЛА на Одесский район (facebook.com/DSNS.GOV.UA)