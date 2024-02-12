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В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

Фото: украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Закарпатье завтра, 13 февраля, есть угроза схода снежных лавин. В связи с этим походы в горы крайне опасны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили спасатели, в течение 10-12 февраля на Закарпатье со склона горы Плай сошли три лавины мокрого снега, без негативных последствий.

Синоптики прогнозируют, что завтра на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

"Не рискуйте собственной жизнью и не отправляйтесь в это время в горы!", - подчеркнули в ГСЧС.

Погода в Украине 13 февраля

Часть Украины накроют небольшие и умеренные дожди во вторник, 13 февраля. При этом на севере прогнозируется туман.

По прогнозу синоптиков завтра будет облачно.

Ожидается небольшой, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях умеренный дождь. Лишь в южной и юго-восточной части ночью без осадков.

Ночью и утром по северу страны местами прогнозируется туман.

Ветер южный (в западных областях - северо-западный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +3 +8 градусов, а в восточных областях 0 +5 градусов. При этом днем ожидается +8+1 градусов, а в западных и северных областях +5+10.

Кроме того, в Карпатах прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток составит 0+5 градусов.

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