В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

Как сообщили спасатели, в течение 10-12 февраля на Закарпатье со склона горы Плай сошли три лавины мокрого снега, без негативных последствий.

Синоптики прогнозируют, что завтра на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

"Не рискуйте собственной жизнью и не отправляйтесь в это время в горы!", - подчеркнули в ГСЧС.

Погода в Украине 13 февраля

Часть Украины накроют небольшие и умеренные дожди во вторник, 13 февраля. При этом на севере прогнозируется туман.

По прогнозу синоптиков завтра будет облачно.

Ожидается небольшой, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях умеренный дождь. Лишь в южной и юго-восточной части ночью без осадков.

Ночью и утром по северу страны местами прогнозируется туман.

Ветер южный (в западных областях - северо-западный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +3 +8 градусов, а в восточных областях 0 +5 градусов. При этом днем ожидается +8+1 градусов, а в западных и северных областях +5+10.

Кроме того, в Карпатах прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток составит 0+5 градусов.