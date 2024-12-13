"Горбатый" по-немецки: за что в Европе любят Trabant

Почему большинство ностальгически-культовых автомобилей в Европе оказываются бюджетными малышами, мы поговорим в следующий раз. А сегодня давайте просто полюбуемся на одну из таких машинок - Trabant, на котором немцы ездили несколько десятилетий в середине ХХ века.

О том, каким может быть культовый автомобиль в самом сердце Европы, читайте в материале РБК-Украина .

Технически рациональный и практичный с точки зрения потребителя автомобиль не обязательно должен быть суперкаром или представительским лимузином. И простенький продукт восточногерманского производителя под брендом Sachsenring Trabant (1957 - 1991 гг.) тому яркий пример.

Что такое "Трабант"

Когда у немцев в тяжелые послевоенные годы возникла потребность в дешевой бюджетной машине, они направили свой технический гений не в сторону динамики и стиля, а в направлении простоты и рациональности.

И некий упрощенный автомобиль получился на славу (и даже не один, поскольку Германий тогда тоже было несколько). Поэтому сегодня мы говорим об однокласснике нашего первого "Запорожца" ЗАЗ-965 - о самом раскрученном автомобильном символе ГДР Trabant (укр. - спутник). Если уж сравнивать с "зазиком", то "Трабанту" до него было далеко по техническому уровню и комфорту. Зато маленький немец может похвастаться огромным тиражом в 2,8 млн произведенных экземпляров. Машинка выпускалась в нескольких поколениях, которые конструктивно мало отличались между собой.

Маленький, но упорный

Несмотря на ограничения себестоимости и размеров, восточные немцы (в отличие от тогдашних западных, кстати) построили свое авто как настоящую машину - с кузовом с привычными дверями, четырьмя колесами и четырьмя полноценными сиденьями. При этом каждый элемент был особенным, сделанным с учетом снижения цены. И достигалась это не примитивным путем - экономией на материалах, а на высшем инженерном уровне - конструктивными методами.

Например, компактный моторчик объемом 0,6 л (17 - 26 л.с.) был двухцилиндровым и двухтактным, с воздушным охлаждением. Его специально спроектировали под прогрессивную на то время компоновку - поперечное расположении спереди при приводе на передние колеса.

Пластиковый кузов

Однако, с нынешней точки зрения самым интересным в "Трабе" был кузов. Он имел стальной каркас, покрытый навесными панелями из пластика. И революционным в Trabant был именно тип пластика - он допускал быстрое формование и быстрое охлаждение.

Отличный от всех остальных композитов той поры, это был странный и малоизвестный материал с не менее странным названием дуропласт. На языке ученых это звучало как фенолформальдегидная смола, армированная наполнителем из... хлопкового очеса - отходов текстильного производства. Так, строя для себя самую дешевую машинку, немецкие конструкторы и технологи между прочим показали миру, как поставить производство пластиковых деталей кузова на поток.

Если коротко

В наши дни маленький "Трабант" стал для немцев предметом культа и символом ностальгии по старым добрым временам, о которых так любят вспоминать представители всех без исключения поколений. А почему именно Trabant? Возможно, отчасти и потому, что когда-то малыш сам позаботился о своем увековечении: нержавеющие панели его кузова оказались на редкость живучими, и многие экземпляры этой машинки сохранились в приемлемом состоянии до наших дней.