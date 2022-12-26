В горах Закарпатья потерялись уклонисты: пограничники начали поисковую операцию

На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех уклонистов, которые потерялись в горах при попытке незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Там рассказали, что вчера в районе горы Пип Иван Мармаросский румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Они сообщили военным, что вместе с ними было еще четверо исчезнувших из поля зрения мужчин.

Для их поиска украинские пограничники совместно с румынскими коллегами начали поисковую операцию. Сегодня к поискам привлекли вертолетную авиацию с обеих сторон границы.

В ГПСУ отмечают, что поиски затрудняют высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.