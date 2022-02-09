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В горах випало 70 см снігу. А на завтра в Україні прогнозують нову хвилю потепління

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні найближчої ночі через захід та північ проходитиме атмосферний фронт, вдень він ще затримається на сході. А вдень завтра потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Переважатиме помірний західний вітер, істотних опадів вже не буде, і хмарні системи чергуватимуться із сонячними проясненнями.

Вночі у західних та північних областях, вдень у східній частині невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +3 тепла до -2 морозу; вдень +4+9 тепла, на Прикарпатті, в Одеський та Миколаївській областях +10+12 тепла, у східних областях +1+3 тепла, в Карпатах близько 0.

Разом з тим, сьогодні на одній з високогірних метеостанцій - Плай - випало 70 см снігу. Синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку.

Фото: в Карпатах намело снігу (facebook.com)

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтра.

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