У горах Словаччини шукають зниклих туристів з Польщі

Група польських туристів, які здійснювали сходження на найвищу точку найбільших в Словаччині гір Високі Татри ( північний схід Республіки) - Герлаховський Щит, пропала в п'ятницю. Їх пошук ведеться силами гірничорятувальної служби і поліції країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Словацьке телебачення.
Згідно ТБ, троє поляків, що мають певну підготовку альпіністів, попрямували підкорити Герлаховський Щит.
Висота цієї гори досягає майже 2 700 м. з п'ятниці, до середини дня якої погода у Високих Татрах стала різко погіршуватися, вони не виходять на зв'язок. Ведуться близько доби пошуки не дали результатів. До словацьких рятувальників мають підключитися їхні польські колеги.
Пошуки туристів триватимуть протягом ночі на неділю.