У горах Румунії стався землетрус

У неділю, 30 січня, у румунських Карпатах зафіксували землетрус. Там відчувалися підземні поштовхи магнітудою 3,1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на realidadea.net .

Землетрус зареєстрували недалеко від міста Брашов, яке знаходиться за 59 км від епіцентру. Поштовхи були в сейсмічній зоні в горах Вранча в Карпатах.

Поштовхи було зафіксовано вранці о 05:11. Вони сталися на глибині 142 км.

Про пошкодження внаслідок землетрусу інформації немає. Звернень від громадян до рятувальників також не надходило.