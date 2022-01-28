Біля берегів Туреччини стався землетрус
Фото: землетрус (Getty Images)
У Середземному морі стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр знаходився в 82,60 км від узбережжя району Газіпаша турецької провінції Анталья.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.
"Поштовхи були зафіксовані о 06:57 за місцевим часом на глибині 3,32 км від поверхні моря", - пише видання.
При цьому уточнюється, що епіцентр землетрусу знаходився в 82,60 км від узбережжя району Газіпаша турецької провінції Анталія.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області в районі Кривого Рогу 21 січня було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних.