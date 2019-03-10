В горах Пакистану загинуло 2 альпініста

Тіла альпіністів виявили на висоті в 5900 метрів

В Пакистане на склоне горы Нанга Парбат поисковый отряд обнаружил тела двух погибших альпинистов - поданного Великобритании Тома Балларда и гражданина Италии Даниэля Нарди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Сообщается, что альпинисты пропали еще 24 февраля 2019, когда пытались взобраться на гору Нанга Парбат, которую звут "Горой смерти".

Посол Италии в Пакистане Стефано Понтекорво сообщил, что ранее альпинистов не могли вытащить из-за того, что не было возможности добраться к необходимой местности, но на данный момент поисковая операция была завершена.

"Поисковая команда подтвердила, что силуэты, обнаруженные на маршруте Маммери на высоте 5900 м, – это тела Даниэле и Тома", - рассказал Понтекорво.

Напомним, в Кашмире при сходе лавины погибло более 10 человек. Группы спасателей обнаружили семь тел с полицейского поста, который оказался накрыт снеговой лавиной в районе тоннеля Джавахар на шоссе Джамму-Сринагар, также во время поисков спасателями были обнаружены еще тела местных жителей, которые оказались под снегом.