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У горах - мороз: в Карпатах різко похолодало

Автор: Анастасія Рокитна

В Карпатах різко похолодало. У горах температура повітря опустилась до -2.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Станом на ранок 8 листопада на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - було хмарно і дув північно-західний вітер 5-6 м/с.

Температура повітря знизилася до -2 морозу. Тоді як напередодні температура не знижувалася нижче нуля.

Нагадаємо, в Україну суне антициклон з сильними морозами.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогоднішній день.

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