У горах - мороз: в Карпатах різко похолодало

В Карпатах різко похолодало. У горах температура повітря опустилась до -2.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Станом на ранок 8 листопада на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - було хмарно і дув північно-західний вітер 5-6 м/с.
Температура повітря знизилася до -2 морозу. Тоді як напередодні температура не знижувалася нижче нуля.
Нагадаємо, в Україну суне антициклон з сильними морозами.
Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогоднішній день.