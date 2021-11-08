У горах - мороз: в Карпатах різко похолодало

В Карпатах різко похолодало. У горах температура повітря опустилась до -2.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту .

Станом на ранок 8 листопада на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - було хмарно і дув північно-західний вітер 5-6 м/с.

Температура повітря знизилася до -2 морозу. Тоді як напередодні температура не знижувалася нижче нуля.