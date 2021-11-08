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Дощі в центрі та температура до +16: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 08:00
Дощі в центрі та температура до +16: прогноз погоди на сьогодні Фото: дощі накриють частину України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, яка сьогодні буде погода. Дощі очікуються у центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощі очікуються у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +7+12, а вночі +3+7,
  • на півночі вдень +9+11, а вночі +4+6,
  • на сході вдень +10+13, а вночі +3+5,
  • на півдні вдень +14+16, а вночі +6+8,
  • у центрі вдень +9+13, а вночі +4+7.

Дощі в центрі та температура до +16: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі +4+6.

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