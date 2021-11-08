Дощі в центрі та температура до +16: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощі накриють частину України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики розповіли, яка сьогодні буде погода. Дощі очікуються у центральних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Дощі очікуються у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +7+12, а вночі +3+7,
- на півночі вдень +9+11, а вночі +4+6,
- на сході вдень +10+13, а вночі +3+5,
- на півдні вдень +14+16, а вночі +6+8,
- у центрі вдень +9+13, а вночі +4+7.
Прогноз в Києві
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі +4+6.