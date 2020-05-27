У Google заявили про плани повернути своїх співробітників в офіси

Генеральний директор Google Сундар Пичаї повідомив працівникам, що компанія планує відкрити офіси "у більшості міст" починаючи з 6 липня. У той же час він не уточнив, про які саме міста йде мова.

Про це пише CNN.

За його словами, спочатку офіси Google будуть використовувати 10% свого простору. До вересня співробітникам дозволяти наповнити 30% простору в офісі.

"У нас будуть суворі заходи по охороні праці і техніці безпеки, щоб забезпечити дотримання керівних принципів соціального дистанціювання та санітарію. Тому офіс буде виглядати і почувати себе не так, як коли ви пішли", - повідомив Пичаї.

Наголошується, що рішення розпочати повторне відкриття офісів Google відрізняється від Twitter і Facebook, які оголосили про плани підтримувати віддалену роботу на постійній основі в майбутньому.

Нагадаємо, першими закрилися офіси Google в Китаї, Гонконгу та Тайвані в кінці січня через коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що Apple і Google запускає додаток, пов'язаний з поширенням коронавіруса.