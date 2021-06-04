Німеччина почала антимонопольне розслідування проти новинного сервісу Google

Антимонопольний орган зазначає, що співпраця з Google може бути привабливою для видавців та інших постачальників новин і давати споживачам більш якісні інформаційні послуги.

"Однак необхідно переконатися, що це не призведе до дискримінації між окремими видавцями. Сильна позиція Google в доступі до кінцевих споживачів також не повинна призводити до витіснення конкуруючих пропозицій з боку видавців або інших постачальників новин", - йдеться в заяві.

У відповідь Google заявив, що його продукт Showcase, який був запущений восени минулого року, був одним із способів підтримки журналістики, а його засобами можуть скористатися всі видавці.

"Showcase-це міжнародна програма ліцензування новин-вибір партнерів заснований на об'єктивних і недискримінаційних критеріях, і партнерському контенту не віддається перевага в рейтингу наших результатів", - заявила прес-секретар Google Кей Обербек.

Це друга справа, порушена проти Google за лічені дні після того, як антимонопольний орган Німеччині почав розслідування щодо того, чи використовував американський пошуковий гігант своє панування на ринку при обробці даних.

Антимонопольна служба Німеччини також скористалася розширеними повноваженнями, які були їй надані в рамках недавніх реформ законодавства Німеччини про конкуренцію, щоб почати нові розслідування щодо їх практики обробки даних в Facebook і Amazon.