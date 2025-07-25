Google запустила неожиданный инструмент для шопинга: что умеет новая функция

Что известно о новой функции

Функция виртуальной примерки официально запущена спустя два месяца после начала тестирования. Она позволяет пользователям загружать собственные фотографии для того, чтобы увидеть, как будет выглядеть конкретный предмет одежды на их теле.

Функция уже доступна с сегодняшнего дня в США и охватывает товары из Shopping Graph Google. Пользователи смогут примерить одежду при поиске через Google Search, Google Shopping, а также в результатах на Google Images.

Для активации функции необходимо выбрать товар и нажать на иконку "Примерить". Далее пользователю будет предложено загрузить полноразмерную фотографию.

После загрузки система сгенерирует визуализацию, показывающую, как одежда будет выглядеть на человеке. Изображения можно сохранить или отправить друзьям.

Ранее Google уже предлагала инструменты виртуальной примерки, однако они были ориентированы на отображение одежды на моделях разной комплекции. Новый подход позволяет примерить одежду на виртуальной версии собственного тела пользователя.



Функция позволяет загружать фото, чтобы увидеть, как одежда будет выглядеть на пользователе (gif: Google)

Развитие виртуальной примерки

Запуск функции проходит на фоне усилий Google по развитию сегмента виртуальной примерки. В июне компания представила экспериментальное приложение Doppl, которое с помощью ИИ визуализирует, как различные образы будут смотреться на пользователе.

По словам представителя Google, обе функции работают на одной генеративной ИИ-платформе, но приложение Doppl ориентировано на более глубокую персонализацию. Кроме того, Doppl может создавать видео, имитирующие реальное ношение одежды.

Оповещения о скидках

Также Google обновила функцию ценовых уведомлений. Теперь пользователи могут указывать желаемую стоимость товара, а также предпочитаемые размер и цвет. Система будет оповещать, когда появится предложение, соответствующее заданным параметрам.

"Shopping Graph собирает данные о товарах и ценах со всего интернета. Мы сообщим, когда нужный вам товар будет доступен по подходящей цене", - отметила директор по направлению Consumer Shopping в Google Даниэль Бакли в корпоративном блоге.

Что касается будущих функций, компания сообщает, что этой осенью пользователям станет доступен инструмент по подбору образов и интерьерных решений.

К примеру, можно будет запросить идеи наряда с "зеленым платьем для тематической вечеринки" или получить визуальные концепции оформления спальни.

Технология Vision Match от Google будет генерировать визуальные подборки, основываясь на запросе пользователя, и отображать товары, соответствующие стилю, из базы более чем 50 миллиардов наименований в Shopping Graph.

Пользователи могут указывать стоимость товара, предпочитаемые размеры и цвет (gif: Google)