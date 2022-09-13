Google запускає секретний проект високошвидкісного зв'язку

Цей секретний проєкт, що отримав в Google кодову назву "Мінковскі", буде представлений громадськості в понеділок, 19 вересня, у вигляді нового підрозділу під назвою Aalyria.

У пресрелізі Aalyria говориться, що її завдання полягає в управлінні "надшвидкими, надбезпечними і дуже складними комунікаційними мережами, що охоплюють сушу, море, повітря, близький і Далекий космос".

Компанія стверджує, що вона має технологію лазерного зв'язку "експоненціально більшого масштабу та швидкості, ніж все, що існує сьогодні". Програмна платформа Aalyria використовувалася в декількох проєктах аерокосмічних мереж для Google.

Компанія Aalyria заявила, що у неї є комерційний контракт на 8,7 млн доларів з підрозділом оборонних інновацій США. Компанію очолить генеральний директор Кріс Тейлор, експерт з національної безпеки, який керував іншими компаніями, що працювали з урядом.

До Ради директорів Aalyria входять кілька попередніх співробітників і керівників Google, а також Вінт Серф, головний інтернет-євангеліст Google, який відомий як один з батьків Інтернету.

Google збереже за собою міноритарну частку в Aalyria, але відмовився повідомити, скільки їй належить і який обсяг зовнішнього фінансування залучила компанія. Google заявила, що на початку цього року вона передала aalyria інтелектуальну власність, патенти та матеріальні активи, включаючи офісні приміщення, протягом майже десяти років.

Технологія світлового лазера компанії Aalyria, яку вона називає Tightbeam, стверджує, що дані зберігаються "в цілості й схоронності крізь атмосферу і погоду і забезпечують зв'язок там, де не існує допоміжної інфраструктури".

"Tightbeam радикально покращує супутниковий зв'язок, Wi-Fi на літаках і кораблях, а також стільниковий зв'язок всюди", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google в ЄС запустила кампанію по боротьбі з фейками про переселенців з України. Рекламна кампанія заснована на дослідженнях психологів двох британських університетів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.